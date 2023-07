Em noite de casa cheia, Citadino tem as últimas definições da séries B e C

Na última terça-feira(25), ocorreu mais uma rodade do Citadino de futsal 2023. Os jogos eram os últimos da primeira fase das séries B e C e levaram um grande público ao Ginásio da Arena Esporte e Lazer.

O primeiro confronto da noite entre Raça e Futsal Brasil, tinha um caráter decisivo para equipe alvinegra do Raça. O jogo começou bem movimentado com chances de gols para os dois lados, porém, a equipe jovem do Raça fez valer todo o seu esforço e venceu pelo placar de 3 a 2 a equipe do Futsal Brasil.

O confronto seguinte entre Racing e Caid, tinha objetivos opostos para as duas equipes. A equipe do Caid precisava do triunfo para garantir o acesso a elite do futsal alegretense, já a equipe do Racing precisava no mínimo do empate para permanecer na série B. O jogo foi pegado com muito contato físico, contudo a equipe do Racing colocou em prática todo seu plano de jogo e aplicou uma goleada de 7 a 3 contra a equipe do Caid, ambas equipes jogam a segundona em 2023.

Terceiro jogo da noite entre Blackout e Barsemlona, era de suma importância para equipe lusitana. A Blackout já classificada com a melhor campanha geral do Citadino, não teve conhecimento e aplicou uma goleada em seu adversário pelo placar de 10 a 6, a equipe do Barsemlona joga a terceirona novamente no próximo ano.

Fechando a noite Tigres e New castle, protagonizaram um grande confronto ao grande público da Arena Esportes. A equipe do Tigres matematicamente classificada estava sem seus principais jogadores, em contra partida, a equipe do New castle necessitava da vitória para garantir o acesso a elite do Futsal alegretense. Placar final New castle 7 Tigres 3, as duas equipes jogaram a série A em 2023.

Fotos: Renan Irizaga