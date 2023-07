Quer ser aprovado na Brigada Militar em 2024: Curso Sargento Anderson abre turma presencial em Alegrete

O Curso Sargento Anderson, tradicional Curso Preparatório para Concursos das cidades de São Gabriel e Rosário do Sul (instagram curso.sgtanderson) anuncia turma preparatória para o Concurso da Brigada Militar em Alegrete. O novo concurso já foi divulgado pela instituição e deve acontecer no início de 2024.

O Curso SA já aprovou 72 (setenta e dois) alunos no Concurso da Brigada Militar 2017 e 54 (cinquenta e quatro alunos) no Concurso da Brigada Militar 2022, inclusive jovens de Alegrete que faziam o curso na versão EAD.

Agora, o curso, que é coordenado pelo professor Anderson Leite (instagram anderson.leite.3110), está abrindo uma turma preparatória em Alegrete, com início das aulas em 10 de outubro de 2023 e término em 29 de fevereiro de 2024.

As inscrições podem ser feitas todas as segundas-feiras, na Rua Gaspar Martins, 55, sala 103, térreo, junto da Faculdade Unidombosco, no calçadão de Alegrete, com a representante do Curso em Alegrete, Aniuska Silva, telefone para contato (55) 9998-4061 ou (55) 999287006. As inscrições podem ser efetuadas das 19h às 22h (Somente às segundas-feiras).

Vale ressaltar os requisitos para fazer o Concurso da Brigada Militar, ensino médio e possuir até 25 (vinte e cinco) anos de idade para ambos os sexos.

Venha se preparar com que tem experiência comprovada em diversas aprovações, o Curso SA também oportuniza preparatório para o Concurso da Escola de Sargentos das Armas – ESA em Alegrete. Mais informações: (55) 9998-4061 ou (55) 999287006.

Fotos: Curso SA – divulgação