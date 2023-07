Somente a perícia para identificar homem encontrado morto na Vila Nova

Na última terça-feira(25), por volta das 18h30, um corpo do sexo masculino foi encontrado em avançado estado de decomposição numa vala no campo do Vila, também conhecido como Celeste Carmo, no bairro Vila Nova, em Alegrete.

O corpo foi localizado por um morador da região que, ao deixar seu cavalo no local, percebeu que os cães estavam latindo na direção de uma vala e, ao se aproximar para verificar o motivo, se deparou com o cadáver. O homem acionou imediatamente a Brigada Militar.

Por volta das 22h, a equipe da Perícia de Santana do Livramento chegou na cidade. O trabalho dos peritos foi conduzido com o apoio dos agentes da funerária Angelos, que foram responsáveis pela retirada do corpo até o IML da Santa Casa.

De acordo com informações preliminares, o corpo do homem, de cor de pele parda, estava vestindo duas bermudas, uma cueca e uma meia no pé esquerdo, além de aparentemente usar chinelos que foi encontrado nas proximidades. Ele também trajava uma regata, uma jaqueta de couro e por cima um moleton. Estima-se que a idade do indivíduo possa estar entre 40 e 50 anos.

Até o momento, não houve registro de pessoas desaparecidas na região e nenhum familiar entrou em contato com as autoridades policiais em busca de informações sobre o corpo encontrado. A identificação do homem será realizada por meio do Instituto Geral de Perícias (IGP), uma vez que o cadáver não portava qualquer documento de identificação.

Uma vez que o corpo não apresentava sinais de violência, as circunstâncias que levaram à morte do homem deverão ser apontadas por meio de laudo da necropsia. A ausência, preliminar, pela Perícia de indícios de violência não descarta a possibilidade de morte acidental ou de causas naturais, mas a investigação continuará para apurar os fatos e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

As autoridades locais pedem que qualquer pessoa que possua informações sobre o caso entre em contato com a Polícia Civil de Alegrete – 3427- 0300.