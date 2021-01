Em pleno verão lojas inciam promoções da Estação

Compartilhe















Se tem um ramo que vem de um ano de retração de vendas, aqui em Alegrete, é o de comércio de confecções e calçados.

Com a pandemia que se arrasta para mais de 11 meses, na maioria desse tempo, as regras para seguir os protocolos foram claras e muitas com precaução e até medo de circular evitaram andar em lojas.

Por outro lado, contiveram gastos pela insegurança que se instalou no país sem respostas ao vírus, com muitos infectados, óbitos e a espera da vacina que até agora não foi liberada.

E resultante de todo esse cenário, lojas de calçados já iniciaram as promoções, porque neste mês de janeiro a cidade tende a ficar mais vazia e diminui o movimento no comércio local.

Para motivar as vendas, uma loja colocou chinelos e sandálias em promoção.

As de roupas ainda não iniciaram as promoções e os consumidores esperam, que em breve, possam ter este incentivo a mais com descontos em confecções, já que passando o mês de janeiro a tendência é que logo termine os dias mais quentes do ano.

Normalmente, aqui na cidade o mês de janeiro é de ruas mais vazias assim como nas lojas e este ano esta situação está ainda mais visível devido a pandemia.

E algumas lojas já iniciaram por conta disso as promoções de estação.

Lojas de calçados foram as primeiras a ofertar produtos com menor preço aqui em Alegrete.

As de confecções aguardam mais uns dias para colocar alguns produtos em oferta.

Vera Soares Pedroso