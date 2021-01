Filha de pais residentes em Alegrete nasceu pela técnica do parto humanizado

Compartilhe















No último dia 2 de janeiro, nasceu em Santiago através de um parto humanizado, Liz Minussi da Silva. Ela veio ao mundo pesando 3.388kg e medindo 48 centímetros. A bebê é filha de Patrícia Stanguerlin Minussi e Célio Júnior Souza da Silva que reside em Alegrete, desde 2015. Liz é a primeira santiaguense do ano de 2021 e a segunda filha do casal que também são pais de Isabella de 4 anos .

Patrícia falou com a reportagem do PAT e disse que ela e o esposo optaram pelo parto humanizado pela sua abordagem diferenciada, na qual a mulher é a protagonista do processo de parturição, tem uma abordagem multiprofissional e ainda é pautado na medicina baseada em evidências científicas. E a escolha da cidade vizinha foi em razão de ter a equipe obstare chefiada pela médica Obstetra Renata Burman que trabalha sob essa perspectiva.

Foi um parto fisiológico, lindo! A realização de um sonho e estamos muito felizes – descreveu Patrícia.

Ela continua e descreve: comecei a sentir contrações às 7h em casa. Por volta das 10h dei entrada no hospital de Caridade de Santiago e às 12h47min, Liz nasceu de forma respeitosa, num processo fisiológico, sem intervenções, sem acesso venoso e sem episiotomia. Com liberdade de movimentação e escolha do melhor lugar e posição para que ela viesse ao mundo. Com a realização de contato pele a pele e amamentação durante a primeira hora de vida -Golden Hour”- explicou.

Mas, afinal, o que é Golden Hour?

Golden Hour é o nome dado à primeira hora depois do nascimento do bebê. Antigamente, mais especificamente no Brasil, havia-se o costume de levar o recém-nascido para os primeiros cuidados neonatais logo que ele nascia. Hoje, com os avanços das pesquisa perinatais, sabe-se da importância do contato entre mãe e bebê logo na primeira hora de vida. É importante lembrar que esse cuidado ultrapassa um simples toque ou olhar da mãe sobre seu bebê. Trata-se do bebê ser acolhido no colo da mãe, ser amamentado e ter o contato pele a pele imediato.

O colostro, aquele primeiro leite que desce da mãe, que desce na primeira hora de vida do bebê é rico em anticorpos e nutrientes, sendo considerado pelos profissionais de saúde a primeira vacina do bebê.

O parto humanizado tem ganhado espaço importante na assistência obstétrica em Santiago, garantindo respeito a fisiologia do corpo da mulher e de sua autonomia nas escolhas e decisões durante o processo e respeitando as evidências científicas, sem o uso de intervenções desnecessárias. Esse movimento vem contribuindo na mudança de paradigmas na assistência ao nascimento e favorecendo para uma experiência positiva, transformadora e cheia de amor para mulher, o bebê e a família.

Atuaram no parto, a Equipe Obstare, da Clínica Burmann, chefiada pela Dr. Renata e composta pela Enfermeira Obstetra, Críslen Castiglione; pela Fisioterapeuta Pélvica, Bruna Ribeiro e pela fotografa de parto, Louise Cipolatt.

Com informações do Blog Rafael Nemitz – Santiago

Flaviane Antolini Favero