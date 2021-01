Dono da carteira devolvida com 3 mil reais: “ainda existem pessoas que praticam o bem”

Compartilhe















“Eu coloquei a carteira em cima do capô da caminhonete e, ao terminar de carregar a mercadoria, esqueci e segui viagem. Quando cheguei em casa, no Capivari, me dei conta. Mas a preocupação maior era em relação aos documentos, eu viajo bastante e tô sempre indo e vindo do interior, além de ir todos os finais de semana a Santa Maria”- seria um grande transtorno.

O relato acima é do proprietário de uma granja que perdeu a carteira com todos os documentos e cerca de 3 mil reais na manhã de ontem(27), na Avenida Eurípedes Brasil Milano, em Alegrete. Matias Cabral Ponte, disse que um familiar o informou que a carteira e o dinheiro estavam na empresa de transporte coletivo Expresso Fronteira D’ Oeste. Ele retornou para cidade à tarde, pois a granja fica cerca de 26KM de Alegrete.

Ao falar com a reportagem, Matias descreveu que passou no banco pela manhã fez o saque no valor de 2 mil reais referente a rescisão de trabalho de um funcionário e também tinha mais um valor na carteira. Na sequência passou na CAAL Centro Comercial, momento em que colocou a carteira no capô e esqueceu. Ao seguir viagem para o interior a carteira caiu na Avenida Eurípedes Brasil Milano perto do Posto Primeiro.

Segundo Gustavo Freitas, usuário do transporte coletivo, que entrou em contato com o PAT, ele estava no ônibus linha Doutor Romário/Unipampa, quando em frente ao Posto Primeiro, visualizou, assim como o motorista e outros passageiros, que tinha uma carteira e dinheiro no asfalto. O funcionário da empresa Expresso Fronteira D’ Oeste, parou o ônibus. Eles recolheram todas as notas, além dos documentos em nome de Matias Cabral Ponte. De acordo com Guilherme este valor foi o que eles contabilizaram pois estava fora da carteira, entretanto, havia mais uma certa quantia que eles não somaram. Portanto, não soube precisar o valor total que estava na carteira.

Como desceu em uma parada nas imediações, a carteira com o dinheiro e os documentos ficou com o motorista de nome Renato Praga e a cobradora de nome Jaqueline Nunes.

Quando Matias chegou na empresa, falou com a responsável, Ana Vezzaro, o motorista e a cobradora estavam trabalhando, mesmo assim, ele deixou a importância de 150 reais para cada um, como agradecimento pelo gesto.

Gustavo, disse que estava no ônibus pois tinha que resolver várias burocracias relacionadas a documentos, uma vez que está concorrendo a uma vaga de emprego em uma empresa. Ao falar com a reportagem, ele disse que logo pensou em devolver a carteira, pois imaginou que poderia ser todo o salário do trabalhar, o sustento de uma família entre outras necessidades. “Não fiz pensando em ter nada em troca, mas quem sabe Deus me abençoe com essa vaga de trabalho” – completou.

Matias disse que estava tudo na carteira, o valor já citado e os documentos, algo que o preocupava muito. Ele disse que isso demonstra que a humanidade tem pessoas que pensam e agem voltadas ao bem. “Ainda existem pessoas honestas e iluminadas” – citou.

Veja no link abaixo a notícia completa :

Flaviane Antolini Favero