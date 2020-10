Em situação crítica, Hemocentro de Alegrete faz apelo a doadores de sangue

Desde o início da pandemia as doações reduziram, mesmo com as informações recorrentes sobre a necessidade de doadores em razão da grande demanda, o estoque está comprometido.

Com estoque baixo, devido à pandemia de Covid-19, a equipe do Hemoeste (Hemocentro Regional de Alegrete), faz um apelo para que doadores compareçam ao hemocentro. De acordo com a assistente social Fernanda Soares, os mais urgentes são da tipagem O negativo e O positivo. São vários pacientes necessitando de transfusões no momento e o estoque está no limite.

Atitudes do bem salvam cadela atacada por ouriço

Devido à pandemia de Covid-19, as doações no hemocentro estão sendo feitas por meio de agendamento (55) 3426-4127.

É importante salientar que as doações devem continuar, pois há um monitoramento e, doadores gripados ou que estejam em quarentena por contato com pessoas que possam ter suspeita do vírus, não devem procurar o hemocentro. Porém, os demais doadores devem manter a regularidade.

Caso contrário, a situação fica em estado de emergência e/ ou comprometer o estoque que sempre é de suma importância para salvar vidas.

“Foi uma cena trivial, mas carregava um comovente simbolismo”, descreve o professor de matemática

A equipe do Hemocentro faz um apelo para que os doadores entrem em contato e façam doações de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, sem fechar ao meio-dia.

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais seis municípios da região, abrangendo São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

BM de Alegrete prende quadrilha de traficantes com muita droga, arma e munições

Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.

Flaviane Antolini Favero