Emanharado de fios provoca chamas na rede elétrica em bairro de Alegrete

Um acerto entre a empresa de distribuição de energia – RGE e as empresas de telefonia firmada há mais de 4 meses era para que este material fosse retirado das ruas da cidade. Em alguns pontos até aconteceu, mas o trabalho não teve prosseguimento.

Na manhã deste dia 11, um fato chamou atenção de quem passou por uma rua no bairro Centenário em que de um emaranhado de fios saiam faícas. O fato foi relatado a um dos que junto com as empresas de telefonia estaria neste trabalho de retirar esses fios que já são inservíveis. Tiago Paz, da RGE, informa que no próximo dia 16 vão se reunir com o Vice- prefeito que solicitou a reunião com a RGE, empresas de telefonia e Procon para raelinhar, novamente a forma de prosseguir com os mutirões para retirar esses fios de ruas da cidade.