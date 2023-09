A rainha que exaltou Alegrete na maior feira do agronegócio da America Latina

Nathasha da Rosa Lopes, 26 anos é formada em Educação Física e já ostenta mais de 13 títulos de concurso de beleza e há 13 anos desfila nas passarelas.

Com cursos de modelo, manequim, atriz, além dos concursos de beleza, Natasha também participou de inúmeros desfiles de moda, sendo filantrópicos ou para marcas de roupas.

A alegretense já trabalhou em diversas áreas, como recepcionista, auxiliar administrativa, monitora de aluno com necessidades especiais, instrutora de funcional kids e autônoma. Além de ser formada na área da educação, possui técnico em contabilidade e curso de inglês básico, pontos que ela destaca para o seu crescimento profissional.

Na 46ª edição da Expointer, Natasha foi eleita a rainha da maior feira do agronegócio e vivenciou de perto a pujança do evento, ao mesmo tempo que colocou sua terra natal em evidência. À reportagem do PAT, ela concedeu uma entrevista exclusiva relatando momentos do seu reinado na feira em Esteio. Confira os principais trechos:

Portal: Como foi essa participação no concurso em Esteio, tua preparação, qual a exigência teve essa escolha ?

Foi uma experiência inesquecível e produtiva, inclusive já deixou saudades. Referente a minha preparação, eu procurei entender mais sobre a Expointer (história, curiosidades, conhecimentos gerais). Os quesitos avaliativos do concurso foram: beleza, elegância, desenvoltura, simpatia e comunicabilidade.

Portal: Passados os dias de soberana da corte, que importância tu atribuis ao teu currículo em ser Rainha da Expointer 2023 ?

Além de ser gratificante representar o nosso Alegrete, represento agora a maior feira da América Latina, que é de suma importância para os diversos setores econômicos que englobam. Esse título também contribui para meu crescimento profissional e principalmente para meu crescimento pessoal, onde além de aprender e evoluir como pessoa, consigo transmitir e contribuir com algo positivamente.

Portal: De que forma desempenhaste o teu reinado na maior feira agropecuária da América Latina ?

Da forma mais natural possível, acolhendo a todos com muita atenção e carinho, atendendo à imprensa de toda América Latina, levando inovações dessa edição. Acredito que a corte da Expointer fez um excelente trabalho.

Portal: Se pudesse citar um momento memorável na 46ª Expointer, qual seria ele, e por quê ?

Essa é difícil hein (risos). Pois todos momentos foram muitos especiais, mas algo que me marcou bastante foi o dia que tivemos a oportunidade de passear de helicóptero, tendo a vista ampla da Expointer. Experiência incrível mesmo.

Portal: Num contexto geral qual o maior aprendizado em ser eleita a representante desta conceituada feira em 2023 ?

Persistência, de nunca desistirmos daquilo que almejamos, pois quando pensei em participar do concurso eu realmente decidi “em cima do laço” mas com tanta convicção e com vontade de participar, e deu certo.

Não desisti de aprender, de representar, estar ali de corpo e alma nos nove dias intensos de feira e principalmente não desisti de mim, da minha essência e personalidade, sabendo que sou imperfeita e está tudo certo.

Portal: Como foi tua participação com os alegretenses na feira ?

Ah, foi muito boa! Cada alegretense que eu encontrava ficava muito feliz e até mesmo daqueles que não residem mais aqui e sentem orgulho de dizer que nasceram no “Baita Chão”, faziam questão de dizer da sua história, é lindo de ouvir e ver. E o povo alegretense é bem participativo na Expointer, vi vários conhecidos por lá.

Portal: Falando em animais, qual o que mais te chamou a atenção em Esteio ?

Sempre quando eu ia na Expointer gostava muito de ver os bovinos e equinos. Mas nesse ano em especial tive a satisfação de conhecer e montar no maior cavalo do Brasil, da raça Percheron de origem Francesa (achei sensacional) além de lindo, escultural e dócil.

Portal: O que significa Expointer a partir de agora no teu conceito ?

A Expointer de recordes, pois nesse ano obteve crescimento no número de negócios e de público.

A cada ano é uma superação e orgulho para o nosso povo gaúcho, brasileiro, ou melhor, para o mundo. Uma feira multissetorial, que valoriza a nossa cultura, tradição, economia e que oferece à população a possibilidade de participar e estar numa feira tão conceituada como a Expointer.

Fotos: acervo pessoal