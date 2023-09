EMATER foi ao Rincão do 28 com projeto Restaurapa- controle de capim e valorização do campo nativo

Buscando sempre instrumentalizar seus técnicos e as família que vivem na área rural e realizam atividades produtivas, a EMATER de Alegrete realizou mais um dia de campo. Desta vez na comunidade do Rincão do 28 que recebeu o dia de campo Restaurapa na EMEB Silvestre Gonçalves. Dentre os temas foram apresentados as URs dos pecuaristas Emir Vila Verde e Sidnei dos Anjos.

O projeto Restaurapa com controle do capim annoni e primeiros resultados com Mariana Souza Vieira, apresentação do sistema mirapasto com Naylor Perez da Embrapa Pecuária Sul. Também foram abordados praticas de manejo e acompanhamento e melhoramento de campo nativo, impacto nos índices produtivos com o agrônomo Tiago S Pedroso. Roçadeira química com abordagem na regulagem e cuidados para aumentar a eficiência e vida útil na máquina com o técnico em agropecuária Guilherme Souza.