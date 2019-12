EMEB Saint Pastous encanta com formatura temática

Aconteceu no último dia 17, a Formatura de Nível B da escola EMEB Antônio Saint Pastous.

A turma da professora Aline Paz Gonçalves, realizou o evento às 14hs na Igreja Quadrangular do bairro Nossa Senhora Aparecida. A pastora Marife Damaceno, agraciou os alunos com o espaço para a realização da Formatura.

A diretora Cristiane e a vice Elisângela sempre deram todo o apoio à professora que teve a ideia de inovar e realizar o evento com a temática A bela e a fera.

A professora manteve segredo e os alunos ficaram sabendo sobre o tema um dia antes, na entrega das fantasias. Mesmo assim o que iria acontecer na festa só ficaram sabendo no dia. Os alunos fizeram uma linda entrada no salão com a professora e a fera. Os pais e os convidados ficaram maravilhados com a riqueza de detalhes e organização do evento.

Os alunos fizeram uma apresentação, ganharam presentes e foram saudados por todos presentes. O padrinho e homenageado foi o senhor Raniere Viana que sempre está presente colaborando com a escola. Ele ficou muito emocionado com a honraria.