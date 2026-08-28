Emendas de Afonso Mota destinadas a pequenos e médios produtores não puderam ser liberadas

Uma situação atinge representes dos agricultores familiares, por meio da Associação de Hortifrutigranjeiros de Alegrete, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete e a Fundação Maronna. Essas entidades gestionam a liberação de emendas parlamentares do Deputado Afonso Motta, que não puderam ser cadastradas, no final de 2025, porque à época a Prefeitura estava no CADIN.

A Secretária de Planejamento, Érica Vargas, diz que informaram a assessoria do Deputado, para que ele refizesse as indicações, pois segundo a Secretária, no exercício fiscal deste ano a Prefeitura está com o cadastro regular e pode assinar as contratações, via emenda parlamentare, esclareceu.

As emendas de Afonso Motta eram de indicações de um trator à APPHA, outro trator para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e equipamentos à Fundação Maronna, todos os valores ligados aos pequenos e médio produtores rurais de Alegrete. Na época, ainda em 2025, essas indicações não puderam ser assinadas, uma vez que a prefeitura estava inadimplente, explicou a assessora do Deputado, Devonise Almeida Silva. “O que ele pode fazer assim que passar as eleições, se tiver orçamento, é novamente fazer as mesmas indicações, destacou.

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