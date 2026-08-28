Uma centelha, muitos caminhos, uma tradição

O amor pela tradição passa por enfrentar a intempéries do tempo e cavalgar mais de 500 Km desde Rio Pardo ate a 4ª Região Tradicionalista que tem no Marco da Três Divisas o seu ponto máximo unindo os municípios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí.

No dia 28 de agosto os cavalarianos da 4ª RT vão fechar ao final do dia, de acordo com Adalberto Lima um do integrantes da comitiva, mais de 300 Km de cavalgada, desde o último dia 17 de agosto quando saíram com a centelha da Chama Crioula de Rio Pardo, onde foi gerada e distribuída este símbolo dos Festejos Farroupilha em 2026. Eles já estão no interior do município de Rosário do Sul e nesta sexta-feira(28) vão sair bem cedo.

Marcial Junior, coordenador da cavalgada da Chama Crioula diz que até o momento as maiores dificuldades mesmo foram o frio e a chuva, pois os animais estão em boas condições físicas, assim como seus condutores. Em cada parada com vento e qualquer sol os ponchos são estendidos, assim como os chergões e pelegos, pois dizem que cuidam demais os lombos dos animais, seus cascos, alimentação e água.

Parceiros insubstituíveis, nesta jornada, estão os cavalos crioulos, conhecidos com companheiro dos gaúchos nas lidas pela alta rusticidade de enfrentar longas distâncias e tempos adversos. Cada um dos 12 integrantes da cavalgada cuida com dedicação do seu cavalo com ração, não dispensam água e o merecido descanso depois de cada dia em que eles deixam as marcas de seus cascos em estradas do interior deste estado.