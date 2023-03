Emissão da MEI já está disponível em portal do Governo Federal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete comunica que o Governo Federal está disponibilizando um Portal para a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – Padrão Nacional. Assim, o Microempreendedor Individual (MEI) poderá realizar a emissão das notas.

Educação encaminha projeto de contratação de professores para suprir necessidades da Rede

A partir do dia 03 de abril, a Nota Fiscal de Serviço será emitida através do app NFSe Mobile ou no link a seguir: Emissor Nacional

É necessário que o MEI efetue cadastro no portal/link supracitado para continuar a emitir notas fiscais de serviço a partir da data pré estabelecida. No entanto, o cadastro não dispensa a inscrição municipal, que continua sendo obrigatória.

Abaixo, segue o link de um vídeo explicativo: