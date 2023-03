Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, comunica que a ponte sobre o Arroio Guassu Boi (estrada Municipal – ALE 458 na intersecção da estrada da antiga estação férrea do Guassu Boi e a estrada Cerro da Sepultura – ALE 174) encontra-se com restrição de tráfego, sendo limitado a veículos abaixo de 10 toneladas, não alterando a distância através do desvio.

Campus Alegrete do IFFar completa 69 anos de ensino público, gratuito e de qualidade