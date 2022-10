Emitir identidade agora com atendimento presencial

Desde o mês de agosto que emitir carteiras de identidade passa pelo atendimento presencial.

Quem precisar fazer o documento deve se dirigir até a sala do IGP no antigo Fórum das 8h às 13h com toda documentação necessária.

Os documentos obrigatórios exigidos são certidão original atualizada ou copia autenticadas conforme estado civil se for solteiro- certidão de nascimento e se casado- certidão de casamento. Para menores de 16 anos, tutelados ou curatelados, devem ter acompanhante legal responsável.

Os documentos opcionais que as pessoas podem levar para anexar na Identidade são: cartão nacional de saúde, identidade profissional, carteira de trabalho, título de eleitor, PIS PASEP, certificado, tipo sanguíneo e fator RH ( exame de laboratório),Nº do CID ( laudo medico com CRM do médico e data.

A isenção legal para a 1ª e 2ª via para maiores de 65 anos

A 2º via prazo normal (15 dias) R$81,84, expressa (5 dias) taxa de R$106,39.