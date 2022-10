Competições esportivas marcam os 185 anos da Brigada Militar em Alegrete

Neste mês de novembro vai acontecer em Alegrete, a primeira competição “Centauros do Alegrete”, alusiva aos 185 anos da Brigada Militar. O evento é promovido pelo 2° Esquadrão de Polícia Montada.



Na programação, no dia 15, ocorre um torneio de futebol no Quartel das Pedreiras, que vai contar com oito equipes (convidados), composta por servidores da segurança pública. Haverá, também, um almoço por adesão aos participantes, à tarde uma mateada e a premiação dos times.



Já, no dia 17, terá uma competição de tiro, na Sede Campestre do Clube Parceria Armas com a participarão de seis policiais militares do 2º Esquadrão de Policia Montada, dois do Pelotão de Manoel Viana, dois do Grupo Rodoviário de Alegrete, dois policiais civis, dois policiais penais e dois Bombeiros Militares. A premiação será no local.

Para encerrar as comemorações, no dia 27 terá uma corrida de rua, que será aberta ao público em geral.



O 2° Esquadrão de Polícia Montada, convida a população alegretense para participar da 1ª Corrida Centauros / Sesc em comemoração aos 185 anos da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

A corrida, terá as modalidades de percurso de 5km e 10km, com início a partir das 8h, com saída na Rua dos Andradas em frente ao Sesc Alegrete.



Os valores são de R$ 50,00 para comerciantes e R$ 70,00 para o público geral, com a premiação até o 5º lugar na categoria geral e até o 3º lugar por faixa etária, bem como medalhas de participação para até 200 inscritos.

Cada inscrito receberá um kit atleta. As inscrições serão até às 18hs de 23 de novembro pelo site do SESC: https://sescnet.sesc-rs.com.br/producao/sescnet/hespeventoselecaomodalidade.aspx?1