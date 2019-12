Empresa oferece manutenção gratuita às motos do Município

Ações solidárias já é um marco da empresa Baioto, juntamente com o grupo de Trilheiros do Alegrete.

Neste final de ano, não foi diferente. O início foi no dia 22 quando o Grupo Trilheiros saiu pelos bairros da cidade e distribuiu centenas de cestas de natal para as crianças carentes. “Todos os finais de ano, realizamos essa doação através de solidariedade de cada integrante do grupo, somos em 20. Cada um doa um valor, compramos doces e brinquedos e realizamos a entrega” – falou Éder Baioto.

Dentre essas ações está também o auxílio ao Município. Na manhã de segunda-feira(30), o empresário da empresa Baioto Motos, na companhia da esposa Clarice Baioto e demais funcionários realizaram a entrega de quatro motos que receberam a manutenção de forma voluntária para a Guarda Municipal.

O primeiro ano foi em 2017, onde seis motos passaram por manutenção. Neste ano, quatro veículos passaram pela revisão, manutenção e troca de peças, além da colocação de espelhos entre outros.

A entrega foi acompanhada pelo prefeito Márcio Amaral, o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Luciano Pereira, que entregaram aos empresários Éder Baioto e Clarice Baioto um certificado de reconhecimento pela ação voluntária. Assim como o diretor da GM Angelo Tertuliano e os guardas municipais Ricardo e Monteiro.

Éder Baioto explica a ação. “Todos os anos realizamos atos voluntários no Natal. Este ano fizemos a revisão geral das motos, deixando as em condições para atuarem no serviço de segurança do nosso município”.

O prefeito Márcio Amaral agradeceu o gesto e destacou: “Sabemos que a manutenção da frota é obrigação do município, mas ficamos felizes em contar com as parcerias que, neste caso, privilegiaram a segurança pública”.

Já o secretário Luciano Pereira disse que a ação é de grande valia pois vai qualificar o trabalho realizado pela Guarda.

E para concluir diretor da Guarda Municipal, Ângelo Tertuliano, falou que as motos ficaram em perfeito estado para uso em serviço, proporcionando mais segurança e agilidade. Essa também foi a avaliação do guarda municipal e vereador Antônio Monteiro.