Empresa que faz substituição de rede água estraga calçadas de rua na Progresso

Um fato que deixou um morador do bairro Progresso preocupado é a forma com que que a empresa terceirizada está realizando o trabalho de colocação da rede de água nas laterais das calçadas em uma das ruas do bairro.

Relata e mostra, através de fotos, que a máquina enquanto realiza o trabalho quebrou calçadas.

Colocação de rede água e calçadas danificadas no bairro Progresso

– É uma coisa errada, porque o trabalho é colocar canos e poderiam cuidar para que a máquina não fosse para cima das calçadas, porque o prejuízo esta aí e quem vai pagar são os moradores, atesta um servidor público aposentado que mora na Progresso.

A empresa é terceirizada da CORSAN e está fazendo a substituição de rede e, conforme informação do Engenheiro Newton Trevisan, ele já esteve no local e, inclusive, pediu para que parem o trabalho para que providenciem material para refazer esta calçada.

– Todas as empresas com contrato de obras com CORSAN devem refazer o que estragam, enquanto realizam seus trabalhos na cidade, informou o Engenheiro.