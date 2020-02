Empresária de Alegrete descreve momentos de terror em assalto ao ônibus com uruguaianenses

Empresária de Alegrete passa por sufoco em assalto a ônibus de excursão. Em grupo do Whatsapp, ela relatou que a cena foi horrível, que três senhoras foram agredidas a coronhadas. Momentos de terror dentro do ônibus que resultou em três feridos.

O assalto foi a um ônibus uruguaianense no Paraná, próximo da divisa com Santa Catarina.

O crime ocorreu por volta das 13h45 deste domingo, no quilômetro 652 da BR 376, em Tijucas do Sul, próximo da divisa de Santa Catarina.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal um ônibus que seguia de Uruguaiana-RS para São Paulo-SP foi abordado por três pessoas armadas de fuzil 556 e pistolas 9mm num Focus cinza.

Eles dispararam uma rajada de fuzil para obrigar o ônibus a parar. Depois entraram no ônibus e roubaram o dinheiro dos passageiros. Durante a ação ainda fizeram disparos no teto e no para-brisa do veículo. Três passageiros foram feridos com coronhadas na cabeça.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, e o bloqueio da pista no sentido Curitiba, chegou a provocar filas de até três quilômetros.

Nessa região frequentemente são registrados assaltos a ônibus de passageiros que vão fazer compras em São Paulo.

Foto Polícia Rodoviária Federal