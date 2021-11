Empresário Carlos Shein morre aos 82 anos vítima de infarto

Vítima de um infarto, faleceu ontem(6), em Alegrete, o empresário Carlos Schein aos 82 anos.

Natural de São Lourenço do Sul, de família simples, logo cedo, saiu de casa, foi buscar o mundo através da profissão de caminhoneiro.

Começou a puxar fretes para Alegrete por volta de 1970 e, com o tempo, foi se estabelecendo na cidade, onde conheceu a esposa Eny Fontinel.

Eles casaram-se em 20/10/80 permanecendo juntos por 41 anos recém comemorados.

Deste matrimônio nasceram 3 filhas Carla, Cátia e Eduarda.

Ao longo da vida juntamente com a esposa através de muito trabalho empreenderam com o comércio nas Lojas Charlô e aluguéis de imóveis.

O empresário sempre foi conhecido pelos amigos e clientes pela fé, alegria e otimismo.

Era um apaixonado por música em especial bandinha. “Não podia escutar uma música de bandinha que já saia puxando quem estivesse por perto para dançar” destaca a família.

Fazia questão de falar a todos sobre as filhas e suas realizações, sempre com muito orgulho do legado que deixaria.

Realizou-se ao tornar-se avô do Enrico, sempre se fazendo presente no dia a dia do neto e ultimamente estava muito feliz com a notícia de que seria avô novamente de uma menininha.

Em 2020 foi diagnosticado, em novembro, com leucoencefalopatia progressiva enfrentando portanto ao longo deste ano as dificuldades ocasionadas pela patologia.

Com muita dedicação da família teve melhora no seu quadro nos últimos 2 meses. No entanto, ontem(6), sofreu um infarto em sua residência vindo a falecer na Santa Casa aos 82 anos.



Deixa um legado de trabalho, honestidade e companheirismo. Ficarão boas lembranças e saudades eternas em esposa, filhas, genros e netos.

As últimas homenagens acontecem na Funerária Angelus e o sepultamento será às 16h deste domingo (7).