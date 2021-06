Empresário morre aos 37 anos em SC após complicações da Covid: ‘Se tivesse tomado a vacina teria se salvado’, diz mãe

A mãe do empresário Estella Allencar disse que o filho, que tinha bronquite asmática, tomava cuidado e seguia as medidas preventivas para o combate à Covid-19.

“Eu jamais imaginei porque ele não estava saindo de casa. Ele me trouxe um montão de máscara N95 e me disse pra usar duas de uma só vez. O tempo todo ligava, dizia que me amava e pedia para eu me cuidar. Foi questão de uma semana. Foi uma fatalidade, uma infelicidade ele se infectar”, disse.