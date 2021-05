Empresários otimistas com vendas para o Dia das Mães em Alegrete

Compartilhe















A data que mais vende no comércio, dada a importância, o Dia da Mães, aumentou o movimento no comércio de Alegrete. Muitos saíram as ruas, nesta sexta- feira (7) aproveitando o tempo bom para comprar o presente de sua mãe.

Este segundo ano em que as lojas enfrentam a pandemia e vem de um longo tempo de retração, os empresários estão otimistas que as vendas vão ser melhores que o ano passado.

E para não deixar a sua mãe sem presente existe uma infinidade de alternativas desde uma rosa, roupas, calçados, perfumes e muitas outras coisas que dependem do orçamento de cada filho.

Nas vitrines, a lembrança da data que mexe com o coração de quem é mãe e dos filhos querem estar pertos.

Mara Gonçalves já estava indo para casa com o presente da mãe Maria e disse que ela merece muito mais que o liquidificador que levava em mãos.

Roupas, perfumes estão entre os presentes mais procurados para agradar a rainha de muitas famílias no próximo domingo.

E caminhado um pouco e possível encontrar presentes bem acessíveis que não pesam no bolso.

Quem ainda não comprou o presente da mãe tem todo o sábado para ir às lojas, sempre de máscaras e todos os cuidados necessários, porque a pandemia ainda não acabou.

Vera Soares Pedroso