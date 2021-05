Viatura do Exército provoca acidente com motociclista

Compartilhe















Motociclista sofreu grave acidente no cruzamento das ruas Mariz e Barros com Tiradentes, Centro.

De acordo com a Brigada Militar, o relato foi de que a viatura do Exército Brasileiro(Jeep), trafegava na rua Tiradentes e, no cruzamento com a rua Mariz e Barros, o motorista avançou a preferencial. Desta forma, o motociclista que descia, não conseguiu evitar o acidente e colidiu na lateral do veículo. Ele foi arremessado ao solo e, possivelmente, tenha sofrido uma fratura na perna direita.

Populares falaram com a reportagem e destacaram que o médico Dr Carlinhos Flores e uma fisioterapeuta, ficaram com a vítima até a ambulância do Samu chegar. Ele foi encaminhado à Santa Casa e a Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 11h, desta sexta-feira(7).

A moto Honda teve avarias e foi entregue a um familiar.