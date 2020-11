Empresários protestam contra possível fechamento do comércio em Alegrete

Uma manifestação organizada de última hora foi realizada na manhã deste dia 23.

Empresários do ramos de bares, restaurantes e outros segmentos se reuniram na Praça Rui Ramos para fazerem uma carreata ,com objetivo de alertar as autoridades para que tenham sensibilidade sobre o fechamento do comércio. Também querem que o horário da noite seja ampliado, porque entendem que o vírus não para de circular nesse horário.

Diogo Soares, que trabalha com venda de alimentos, diz que tem que haver um meio termo, porque não contabilizaram os aglomerados da campanha política e agora a conta vai só para quem trabalha, questiona.

A carreata contou com uma grande adesão de empresários. Alguns carros estavam com balões preto e todos participantes adotaram o uso de máscara.

A carreata partiu do Parque Rui Ramos, percorreu algumas ruas centrais e terminou no Centro Administrativo, onde o grupo conseguiu uma audiência com Prefeito Márcio Amaral.

Segundo informações, o que motivou o protesto foi o possível fechamento do comércio em razão da bandeira vermelha. Os empresários alegam que o horário de atendimentos de bares, lanchonetes e restaurantes deve ser estendido e são contrários ao fechamento do comércio.

Conforme a Procuradoria do Município, em nenhum momento foi cogitado a hipótese de fechamento do comércio durante o dia.

O Prefeito Márcio Amaral mantém em vigência o último Decreto que determina toque de recolher a partir das 21h, desde a última sexta feira, até que seja emitido um novo Decreto Municipal, com a bandeira vermelha ( e algumas restrições) emitido pelo Governo do Estado para a Região.