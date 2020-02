Empresários se unem para manter limpos trevos de acesso a Alegrete

Depois de muitas reclamações de que a vegetação toma conta dos trevos de acesso a Alegrete, até os que estão à margem de rodovia BR 290 são de responsabilidade do DNIT, o empresário Adão Ramos resolveu tomar uma atitude para mudar esta situação.

Primeiro solicitou ajuda à Prefeitura, que de acordo com o Secretário Jetter de Souza, fez o grosso de roçada com um trator. Adão Ramos conseguiu o apoio de mais seis empresas ( Ritt, Posto Pilecco, União Gás, Agrocerr, Barril, Nativa FM), para que uma empresa particular fosse contratada para fazer a limpeza mensal dos trevos da entrada principal , do Posto Pilecco e de acesso a Manoel Viana.

Depois que o trevo de acesso principal de Alegrete, com entrada na cidade pela Avenida Assis Brasil, estiver limpo, Adão Ramos informa que vão revitalizar e inclusive colocar letras de Bem Vindo a Alegrete com o grafiteiro Caturra. Também será verificado se a iluminação está em condições

Também tem um projeto da Secretaria de Agricultura e Pecuária de colocar plantas neste trevo.

A comunidade de bairros da Zona Sul, vendo a mudança no visual daquele trevo, agradece e diz que inclusive valoriza mais aquelas comunidades e confere segurança a quem passa pelo local.