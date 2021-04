Empresas já fecharam e continua a incerteza com o ramo de eventos parado há mais de ano

Compartilhe















A pandemia pode não ter sido o fator determinante, mas colaborou para que muitas empresas fechassem suas atividades em Alegrete. Por mais de um ano vivendo com incertezas, vendas abaixo do esperado, muitas lojas acumulam dívidas e tiveram que dispensar colaboradores.

Algumas fecharam as portas e os donos partiram para outras atividades. Um exemplo foi a Casa de Ré, depois de 98 anos de atividades liquidou seu estoque, fechou as portas e alugou o prédio central na Rua dos Andradas.

A tradicional padaria do Nero, também no centro comercial da Andradas fechou suas atividades depois de 50 anos.

Os empresários do restaurante Capri, na General Vitorino, com aluguel caro e vendo a redução de clientes para o almoço, devido às restrições da pandemia fechou e ficou só com as viandas em outro endereço.

O presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi, diz que algumas empresas que fecharam realmente foi em relação às dificuldades do ultimo ano. Porém, coloca que houve grande transformações nas empresas e na forma de trabalhar, principalmente dos essenciais

-A nossa preocupação é com os bares, restaurantes e setor de eventos, como vão fazer para voltar, isso quando puderem retornar, porque estes foram extremamente afetados e ainda sem um horizonte, considera Segabinazzi.

Vera Soares Pedroso