Conheça a história do alegretense Nº 1 da Dell no Brasil, indicado ao Prêmio Executivo de TI 2021

O alegretense Diego Tomasetto Puerta, é o diretor da Dell no Brasil, empresa fornecedora de soluções de TI, sediada nos Estados Unidos.

Filho do Dr. Sergio Thadeu Saraiva Puerta (in memorian) e Rosa Maria Puerta, Aos 48 anos, Diego assumiu a presidência da empresa em meio à pandemia. Em outubro de 2020, a Dell Technologies anunciou que o executivo Diego Puerta assumiria a liderança da operação da companhia no Brasil.

Puerta substituiu Luis Gonçalves, que assumiu a liderança da empresa na América Latina. O executivo alegretense construiu sua carreira dentro da Dell, onde está desde o início da operação brasileira, em 1999. Desde então, ocupou diversas posições em áreas estratégicas de vendas, planejamento, marketing, serviços e soluções.

Desde 2017, Puerta atuava como vice-presidente para o segmento de cliente final e pequenas empresas da multinacional. No cargo, foi responsável por consolidar lideranças em mercados importantes, como o segmento de pequenas empresas e computadores de linha premium, e por desenvolver novas rotas de mercado, incluindo marketplace e vendas por aplicativo de mensagens instantâneas.

O profissional é graduado em administração de empresas pela UFRGS, tem mestrado executivo pela UC Berkeley e certificado pelo programa de general management da Harvard Business School.

Com um trabalho elogiável, Diego está concorrendo ao Prêmio Executivo de TI do Ano 2021, o resultado será divulgado no próximo dia 22. A premiação, realizada desde 2001, identifica e homenageia os profissionais que mais se destacaram no último ano, contando através de projetos bem-sucedidos, como a tecnologia alinhada à estratégia da organização, é engrenagem fundamental para a transformação e alcance dos objetivos das corporações.

O Executivo de TI do Ano avalia tanto o trabalho e o impacto das lideranças em TI, independente do setor em que atuam, e também as lideranças da Indústria fornecedora de tecnologia. O alegretense concorre na Categoria Liderança, ao lado de Fábio Costa – General Manager, Salesforce e Rodrigo Galvão – Presidente, Oracle.

“Fiquei feliz e orgulhoso, é um reconhecimento, principalmente, da minha posição anterior, pelo processo de transformação que a gente fez do posicionamento da Dell, para atender pequenas empresas e consumidor final a transformação foi grande, mudando comunicação, site, novas formas de interação, implementando WhatsApp, tudo isso foi liderado aqui pelo meu time, foi um processo novo, globalmente, foi super inovador”, destacou o Puerta.

Diego comenta que não é o prêmio individual e sim coletivo. Aluno do Divino Coração, ele saiu de Alegrete em meados de 1988, quando concluiu o primeiro grau e foi para Porto Alegre, estudar o segundo grau no no Colégio do Rosário.

Queria estudar Medicina, seguir os passos do pai, mas na véspera do vestibular, resolveu mudar. “Eu queria cuidar, de negócios, uma coisa que eu sempre tive vontade, curiosidade e resolvi que era isso, nas vésperas do vestibular. Fiz para Administração e passei na UFRGS”, destaca. Ele também acabou fazendo Engenharia na PUC, mas finalizou em Administração.

Já formado, iniciou a trabalhar como analista de investimentos, numa gestora na Capital e logo fez especialização, a pós-graduação em mercado de capitais da UFRGS, com Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais – ABAMEC , e um ano e meio depois, resolveu que precisava algo mais, e foi estudar fora. Se matriculou, e foi fazer um MBA fora, na Califórnia.

“Foi uma experiência fantástica transformou a minha minha visão sobre o mercado, o mundo, a tecnologia. Eu acho que isso foi o primeiro passo da transformação que eu dei para começar a trabalhar com tecnologia”, entrega o alegretense.

Diego revela que as melhores lembranças de Alegrete, estão muito ligadas à sua infância. A paixão pela bicicleta, quando andava pela cidade inteira, ia de casa no centro da cidade até o Tênis Clube. A bike era seu meio de transporte, circulava bastante por toda a cidade. “Eu desmontava, montava, pintava minhas bicicletas, comprava, vendia, fiz até uma pista do lado de casa. É uma paixão que ele carrega até hoje.

O ciclismo, está inserido no cotidiano da vida do alegretense. Pedala mais de 200 km por mês, corre outros 100 km e pratica o hobby ao lado da esposa. “A gente viaja para pedalar, faz algumas provinhas, eu tento me disciplinar, isso faz parte do meu equilíbrio pessoal. O esporte faz parte da minha equação, digamos assim, a minha receita para conseguir ser bem sucedido, fazer bem o que eu faço inclui o esporte, ou seja, esse equilíbrio e o ciclismo é um componente importante, acho que junto com a corrida, é onde eu relaxo, onde eu desestresso, eu desopilo”, comenta.

A ligação entre o alegretense e a Dell, soma mais de 23 anos. Diego fez parte do grupo que ajudou a Dell no processo de seleção do local onde iria se instalar. “Eu voltei dos Estados Unidos, e fui contratado por uma consultoria que o Governo do Estado contratou para ajudar na interface com empresas interessadas em investir no RS. Entre as várias empresas, a Dell era uma delas”, explica.

Ele já tinha feito um trabalho, tinha estudado sobre a Dell, lá em Berkeley, e sabia quem era a empresa, conhecia coisas que, na época, pouca gente, ninguém conhecia do grupo, nem governo sabia sobre o desenvolvimento. Acertado a negociação da implantação da Dell em solo gaúcho, ele foi contratado pela empresa. Iniciou como responsável por marketing online, foi executivo de vendas, gerente de vendas, diretor comercial e diretor de planejamento estratégico para América Latina, acabou cuidando de todos os segmentos e promovido a vice-presidente de pequenas empresas e consumidor, cuidando da parte online, varejo e pequenas empresas.

Então, depois de passar por todas essas experiências corporativas, acabou assumindo a posição de General Manager da Dell no Brasil.

Diego atendeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo, prontamente. Pediu um dia para comunicar a empresa da entrevista e logo abriu uma lacuna na concorrida agenda. No dia que conversou com a reportagem havia ligado o computador por volta das 7h07 min de uma terça-feira e desligou o aparelho era 19h45min. “O dia foi corrido, mas não posso deixar de falar com vocês”, Diego se referia ao carinho empenhado na trajetória do seu pai Dr. Sérgio Puerta.

O dia a dia na Dell, é muito ocupado, cheio do início ao fim, garante o General Manager da Dell, que trabalha de forma remota desde que assumiu o cargo, ainda não teve a vivência no escritório da empresa. São inúmeras conferências, vários vídeos. Tudo é feito de forma virtual, conferências, reuniões, inclusive, até uma visita virtual do Presidente Michael Dell foi feito de forma remota.

“Eu tenho tentado manter a rotina. Desde o começo da pandemia, eu tô regrado, corro, pelo menos, cem quilômetros e pedalo, outros 300 km, bastante coisa indoor, mas a rotina é intensa, dividida com muitas reuniões internas, reuniões com clientes, revisão de resultados e muita coisa de ponto de vista corporativo, mídia, entidades de classe, questões organizacionais da empresa, isso tudo é uma agenda nova que eu tô construindo. Tudo isso feito de forma remota”, explica.

Diego revela que seu antecessor fez um excelente trabalho. “Trabalhamos juntos há muito tempo e eu tenho dado continuidade em várias coisas, mas dando também meu toque nisso, meu tom, nessas coisas que a gente está fazendo. Então, a rotina é bem cheia”, conta.

Em meio à pandemia, Diego está curioso para ver como será quando voltar para o escritório. “Eu viajava muito, eu viajei no ano passado, aliás nos últimos dois anos eu viajava todo mês para fora do país. Uma, em cada duas semanas ia a Porto Alegre, então estava com muitas viagens e com a pandemia zerou tudo. Tive que readaptar totalmente a minha rotina, adaptar uma nova dinâmica e agora nessa nova posição, mas uma responsabilidade enorme, adquirida ao longo dessa trajetória, sempre entregando resultado e muito comprometimento”, frisa o Nº 1 da Dell brasileira.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal (reprodução)