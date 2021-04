Olhar sobre a cidade: a natureza germina até em meio a paredes e telhados

Compartilhe















A vida está por toda parte, inclusive nas paredes e telhados de casas. Caminhando pelo Centro, de Alegrete é possível ver algumas plantas brotando no teto, porta e até nas fissuras das rachaduras. Começam como um brotinho e de repente viram galhos enormes que se espalham e tentam alcançar altura.

A natureza germina até mesmo onde a gente nem espera. São cenas comuns de arbustos ou até mesmo de mudas de árvores que nascem por dentre as telas ou mesmo no meio de paredes de tijolos.

Nos túmulos do Cemitério Municipal também é comum se ver até árvores nascendo por dentre as paredes.

A explicação vem da ação de pássaros que ao comerem alguma tipo de fruta defecam as sementes neste locais e, se tiver terra, as plantas germinam . Em alguns casos é indicado que se arranque porque as plantas podem inclusive prejudicar telhados e paredes, porque ali não é lugar para elas crescerem.

Vera Soares Pedroso