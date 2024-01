Encapuzados matam homem a tiros na Antiga Britadeira

Na noite desta quinta-feira (4), Alegrete registrou o segundo homicídio neste ano de 2024. Conforme informações obtidas pelo Alegrete Tudo (PAT), três indivíduos encapuzados chegaram em frente à residência de um homem conhecido como “Macaco”, desencadeando uma sequência de disparos.

A vítima, identificada como Claudio Augusto de Souza Balejo, de 55 anos, encontrava-se no endereço consertando uma janela no momento do ataque e acabou atingido pelos tiros. Balejo foi atingido no corpo e no peito, sendo imediatamente encaminhado à Santa Casa. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme relatado por seu enteado ao PAT.

O homem que, aparentemente, era o alvo principal, “Macaco”, foi atingido nas costas e na perna durante o confronto. Ele encontra-se atualmente recebendo atendimento médico, com seu estado de saúde ainda não divulgado pelas autoridades competentes. O fato ocorreu na Invasão da Antiga Britadeira, localizada na Zona Leste de Alegrete.

A ocorrência está em andamento e ainda não foram repassados mais detalhes. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.