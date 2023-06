Encerra segunda fase de aplicação e continua combate ao Aedes em Alegrete

O combate à dengue, em Alegrete, teve mais intensidade há duas semanas quando agentes do CEVS da Secretaria da Saúde do RS vieram para cidade dar o suporte e ajudar os agentes locais da Saúde, no combate ao mosquito. Alan Flores da Mota, biólogo do Lacen, explica o trabalho que aconteceu em Alegrete. Primeiro foi realizado a aplicação costal e depois a veicular, em regiões da cidade onde teve casos confimados.

Conforme o técnico, os agentes fizeram uma pesquisa vetorial, eles abriram um raio de 150m e foram em todas as residências, fizeram coletas de amostra que deram positivas para aedes aegypti. A primeira aplicação do inseticida cielo em forma de bloqueio com BV costal. Após verificaram que os casos continuaram, os agentes passaram a realizar a aplicação veicular. O trabalho foi em dois ciclos que acabou na quarta-feira (7) passada.

Allan da Motta informa que as localidades trabalhadas, inicialmente, foram a Cidade Alta, Macedo, Progresso, Kennedi, Vila Nova, Capão do Angico e bairro Ibirapuitã. Após este trabalho vai continuar o bloqueio na cidade com o bv costal pelos agentes do município, sempre com apoio técnico do Estado. A aplicação do bv é apenas no entorno do caso confirmado de dengue/zika/chikungunya. O foco, diz Mota, é o caso humano confirmado, com objetivo de eliminar o mosquito infectado. A aplicação é ao amanhecer e a tardinha por ser o horário de maior densidade da espécie do aedes aegypti, procurando evitar outras espécies que não seriam o alvo.