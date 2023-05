Share on Email

Um homem ficou ferido ao ser queimado pela mulher durante uma briga do casal na manhã desta quinta-feira no Centro Histórico de Porto Alegre. A ocorrência mobilizou o efetivo do 9º BPM na rua General Auto.

A vítima, de 53 anos, foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Já a acusada, de 46 anos, foi detida pelos policiais militares e levada para a Polícia Civil. Ela mesma havia comparecido em um posto do 9º BPM e informado que colocou fogo no marido em razão da discussão.

Ela alegou que o marido não deixa ela usar o telefone celular. Já ele rebateu e disse que a esposa é usuária de crack e pediu dinheiro para comprar drogas. Conforme relato dele, a mulher ficou furiosa com a negativa e pegou então uma garrafa de álcool e isqueiro, ateando fogo nele quando tentava dormir.

Com informações (GZH).