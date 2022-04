Enchente atinge mais de 2 mil pessoas em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio das Secretarias de Planejamento e do Meio Ambiente, juntamente com o Comitê Municipal Pró-Energia Eólica e Energias Renováveis, encerrou o terceiro e último dia do Seminário de Energias Renováveis nesta sexta-feira, 26, no Salão Azul, localizado no Centro Administrativo Municipal.