Pistas da Euripedes são invadidas pela águas do Ibirapuitã

Na noite de ontem(29), as águas invadiram as pistas na Avenida Eurípides Brasil Milano, nas imediações do Posto Primeiro.

Muitas pessoas questionaram se iria ocorrer a interdição da ponte Borges de Medeiros. Porém, de acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal, o trabalho está sendo realizado de forma constante no monitoramento de todos os pontos alagados, contudo, em relação à Avenida Eurípides Brasil Milano, se ocorrer a interrupção do tráfego nas imediações do posto Primeiro, há possibilidade da rua Barão do Amazonas ficar em mão dupla.

Desta forma, não haverá necessidade de bloquear a ponte Borges de Medeiros.

Na noite de sexta-feira, devido ao grande fluxo de carros na Eurípides Brasil Milano, dois acidentes foram registrados pela Brigada Militar.

O Rio estava 12m acima do nível normal e mais de 2 mil pessoas estão fora de suas casas.