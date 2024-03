Enchente: Ibirapuitã atinge 10,70 metros e afeta três bairros

De acordo com os dados oficiais, um total de 21 pessoas foram diretamente afetadas pelas consequências do aumento do nível do rio. Essas pessoas pertencem a 9 famílias distintas, das quais 3 foram completamente desabrigadas, totalizando 6 indivíduos. Além disso, 6 famílias foram desalojadas, resultando em 15 pessoas temporariamente fora de suas residências.

Para oferecer assistência emergencial, um abrigo foi disponibilizado no Ginásio IEE Oswaldo Aranha, a fim de acolher as famílias desabrigadas e desalojadas.

Os bairros mais afetados pela elevação do rio Ibirapuitã são Santo Antônio, Vila Nova e Macedo, onde a água invadiu casas e ruas, gerando transtornos e preocupações entre os moradores locais. A população que se encontra em situação de risco ou que necessita de ajuda urgente pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos números (55) 3120 1065 ou (55) 991589544.