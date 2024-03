Colheita de soja em Alegrete tem produção projetada em 45 sacos por hectare

Com 65% das lavouras de soja no Rio Grande Sul em fase de enchimento de grãos e 19% em maturação, a colheita do grão avançou para 1% da área cultivada nesta safra, que é de 6.681.716 hectares. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado na última quinta-feira (14) pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), na maioria das regiões do Estado, a cultura demonstra desenvolvimento adequado, impulsionado por condições climáticas favoráveis, que promovem a formação e o enchimento dos grãos.

Em Alegrete, segundo levantamento feito pelo engenheiro agrônomo Tiago Soares Pedroso da Emater no município, a área plantada superou os 120 mil/ha, o grão foi semeado entre outubro de 2023 e final do mês de janeiro deste ano. A colheita iniciou agora em março e se estende até maio. Conforme apurado junto ao órgão, a primeira colheita teve em média de 25 a 30 sacos por hectares.

A exceção ocorre na Região Sudeste do Estado, onde, mais uma vez, as precipitações foram insuficientes ou ausentes durante o período, comprometendo os rendimentos das lavouras afetadas. A produtividade projetada para esta safra é de 3.329 kg/ha. A produção estadual da oleaginosa deverá alcançar 22.246.630 toneladas.

Fotos: Tiago Soares Pedroso