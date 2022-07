Encontro de catadores de materiais recicláveis é nesta sexta-feira

A Prefeitura de Alegrete, por meio das Secretarias de Meio Ambiente (Semmam), de Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS), de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania (SPMC) e de Saúde (SMS), através de ações do Projeto Reciclador, realiza o encontro de catadores de materiais recicláveis na na sexta-feira, 29, no Salão Azul, do Centro Administrativo Municipal. A iniciativa visa evidenciar a necessidade de formalização do trabalho de catador.

A SPDS entregará kits de alimentação, a SPMC ressaltará a respeito as normas de segurança para os carrinhos dos catadores e a SMS disponibilizará os Serviços de Atendimento Especializado (SAE)

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis diretamente nas secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social, de Meio Ambiente ou no CRAS.