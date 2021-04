Encontro para jantar acaba com denúncia de estupro na Zona Leste

Compartilhe















Uma mulher de 31 anos procurou a delegacia de Polícia e fez a denúncia de um estupro ocorrido durante a última semana.

Segundo o registro feito pela vítima, as informações repassadas são: há alguns dias, ela fez contato com um homem na rede social(Facebook). Depois algumas mensagens, o indivíduo a convidou para um jantar na casa dele e a mulher aceitou. Ele mesmo foi à residência da vítima, no dia e horário combinados para buscá-la. Na casa dele, o indivíduo teria consumido bebida alcoólica e se aproximou para beijá-la. Até então, a vítima aceitou o beijo, mas ele já aproveitou para avançar sobre ela. Neste momento, a vítima acrescenta que chorou, pediu inúmeras vezes para que o acusado parasse e deixou claro que não queria o ato sexual, porém, o homem teria ignorado e forçou até conseguir finalizar o objetivo consumando a relação sexual.

Na sequência, a vítima disse que iria chamar um amigo, mas o próprio indivíduo a levou até o endereço solicitado. Ela chegou na residência por volta das 2h e ficou pouco tempo. Depois saiu à pé e caminhou alguns metros e decidiu acionar a Brigada Militar, contudo, ocorreu desencontro e ela entrou em contato com outro amigo que mandou um mototáxi para levá-la até sua casa. A vítima chegou em sua residência por volta das 4h40min e precisou se automedicar pois estava com muitas dores pelo corpo. Depois do ocorrido, foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia. O caso será investigado.

A reportagem não vai colocar detalhes sobre bairro ou fatos que possam apontar a vítima para preservá-la. Entretanto, fica também um alerta para todas as mulheres em situação semelhante, especialmente encontros através das redes sociais. São comuns relatos de abusos ou tentativas. O fato ocorreu em Alegrete, na Zona Leste.