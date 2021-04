Prefeito diz que, por enquanto, escolas da Rede Municipal não vão retornar ao presencial

Compartilhe















Com a troca da bandeira de preta para vermelha no RS, abre-se a possibilidade da volta das aulas presenciais no Estado.

Há mais de um ano que as escolas estão fechadas para as aulas presenciais e os estudantes de todos os níveis têm aulas, online, ou recebem material impresso.

Porém, esta semana houve uma mudança na bandeira que determina as regras de funcionamento de todas as atividades. Com a volta da bandeira vermelha depois de quase dois meses de preta, abre a possibilidade de volta às aulas. A justiça entendeu que não é o momento e o governador recuou voltando para bandeira vermelha que possibilita isso.

Porém, nenhum professor foi vacinado no RS e a posição do Cpers é clara em relação a essa questão de que não podem voltar enquanto os professores não forem vacinados.

O governo também vai suspender o sistema de cogestão até 10 de maio, para evitar que os municípios adotem protocolos compatíveis com os de bandeira laranja. Leite também antecipou que irá substituir, no próximo mês, o atual modelo de distanciamento por outro “mais aprimorado e adequado” à “nova fase” da pandemia:

O prefeito Márcio Amaral falou que precisam aguardar, porque inicialmente o retorno presencial seria para as escolas particulares e outra coisa, disse o Prefeito podem ocorrer mudanças judiciais. Ele lembrou que as escolas da rede urbana já passaram pela vistoria da Vigilância, no caso de materiais e cuidados para quando as aulas presenciais forem retomadas.

Vera Soares Pedroso