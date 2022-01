Encontros de amigos regado a muita confraternização e solidariedade

O Encontro Resenha, realizado no penúltimo dia de 2021, foi regado a muita confraternização e solidariedade. Amigos de muitos anos, na maioria moradores da Zona Leste se reuniram para celebrar a amizade.

Um jogo realizado nas dependências do Clube Sete de Setembro, foi marcado por homenagens. Os atletas das equipes do Grêmio e Inter, protagonizaram uma linda homenagem ao amigo e atleta Lieber Gonçalves de Oliveira, que perdeu a vida por conta da covid-19, e também ao incentivador do evento, Valdir Manoel de Oliveira – parente de muitos dos atletas, que também foi vítima do covid-19.

Grenal terminou empatado

Conforme o organizador Douglas Cardoso, o Bola, neste ano as equipes além da tradicional celebração, fizeram a doação de fraldas RN, as quais serão revertidas a Neonatal da Santa Casa. Dentro das quatro linhas, a partida comandada pelo árbitro Rodrigo Modesto terminou num empate em 4 a 4.

Rodrigo Modesto apitou o clássico

A exemplo do que acontece há vários anos, atletas e famílias se reuniram na sede campestre da Polícia Civil para uma grande confraternização.

Festa entre amigos da Zona Leste

Depois da ação solidária, churrasco e muito pagode e momentos de muita celebração por parte dos atletas e amigos que não se reuniam desde o início da pandemia.

Fotos: reprodução