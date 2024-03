E se você pudesse começar a investir em painéis solares agora e reduzir consideravelmente essa despesa? Os painéis solares, que podem ser instalados em residências ou estabelecimentos comerciais, capturam a energia solar e a transformam em eletricidade para alimentar aparelhos, iluminação e dispositivos eletrônicos. Para iniciar seu investimento, continue lendo abaixo.

Energia Solar: Uma Escolha Inteligente

A energia solar é uma fonte de energia totalmente limpa, sustentável e renovável. Após a instalação, qualquer excesso de energia gerado pelo sistema é devolvido à rede da distribuidora (sistema On-grid), resultando em créditos. Esses créditos permitem utilizar a energia da distribuidora à noite, pagando somente a diferença. Com a instalação de um sistema fotovoltaico, é possível diminuir em até 95% o valor da conta de eletricidade e aproveitar os benefícios do investimento por mais de 25 anos, com baixa necessidade de manutenção.

Investir em Energia Solar é Acessível

Investir em energia solar com o Sicredi é acessível devido às linhas de crédito disponíveis. O retorno do investimento é significativo devido à economia na conta de luz e à longa vida útil dos painéis solares. Além de reduzir as contas de energia, a energia solar é uma escolha ambientalmente consciente, ajudando a diminuir a pegada de carbono e a valorizar o imóvel. O Crédito para Energia Solar da Sicredi Essência financia até 100% do projeto, com um prazo de pagamento de 120 meses e taxas justas. Os associados da Sicredi Essência podem verificar se possuem crédito pré-aprovado no App Sicredi ou através do WhatsApp Oficial: (51) 3358.4770.