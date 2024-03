Welcome students! Senac Alegrete promove evento de volta às aulas dos cursos de Inglês

Conforme a coordenadora e docente dos cursos de inglês da escola, Greice Neri Jung, os alunos e seus familiares foram recebidos pelas equipes diretiva e pedagógica, pela coordenação da área de idiomas e professores da instituição. Na ocasião, foram apresentadas a metodologia de ensino, estrutura da escola e materiais didáticos. Além disso, foram realizadas dinâmicas de socialização e integração.



A educadora destaca que a recepção é importante para que os estudantes se identifiquem com o ambiente escolar. “Sabemos que esse sentimento de acolhimento, satisfação e confiança impacta de forma expressiva a aprendizagem e a trajetória dos alunos durante seus cursos. Ao criar essa relação com a escola, colaboradores e colegas, os estudantes sentem-se parte do Senac e, assim, abrem-se para o aprendizado proposto. Durante o ano letivo, são oferecidas várias atividades extras que auxiliam no processo de aquisição e estudo de língua adicional”, salienta.



Os cursos de idiomas do Senac buscam desenvolver nos estudantes as quatro habilidades linguísticas: ler, escrever, ouvir e falar. Em cada aula, os alunos são motivados a falar, com o objetivo de potencializar sua confiança e performance em futuras situações de comunicação. Entre os diferenciais dos cursos, estão os materiais didáticos de qualidade, oferecidos por meio de parceria com as melhores editoras do mundo, tais como a National Geographic Learning e a Cambridge University Press e os diferentes espaços de aprendizagem utilizados no desenvolvimento das atividades em inglês.



Para saber mais e conhecer as opções de cursos disponíveis, os interessados devem acessar o site do Senac Alegrete ou comparecerem presencialmente na escola, localizada na rua General Vitorino, 399, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-1069 ou pelo WhatsApp (55) 99963-8385.