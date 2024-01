Engenheiro agrônomo Lulo Corrêa morre aos 80 anos

Corrêa foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA) por cinco mandatos, destacando-se pelo seu empenho em representar a classe em diversas entidades e órgãos.

Sua atuação também foi marcante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) e na Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS), onde ocupou o cargo de Diretor Técnico, sendo sempre respeitado e estimado pelos colegas.

Natural de Pinheiro Machado, Lulo Corrêa estudou em Bagé e formou-se em agronomia na cidade de Santa Maria. Escolheu Alegrete como seu lar, onde se destacou como empresário de sucesso, atuando tanto na consultoria e assistência técnica quanto no comércio de insumos agropecuários. Em reconhecimento aos seus serviços prestados à comunidade, em 2020, recebeu o título de cidadão alegretense.

A morte de Lulo Corrêa representa uma perda significativa para a comunidade agronômica e para a cidade de Alegrete, deixando um legado de dedicação e profissionalismo. Seu trabalho incansável em prol da agricultura e do desenvolvimento da região será lembrado com gratidão por aqueles que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado.

Ele deixou esposa Josete Vargas Corrêa, filhos João Vasco Vargas Corrêa, Nayyara Corrêa, Josielen Corrêa e Lullo Alessandro Corrêa e netos.

As últimas homenagens serão em Alegrete. Até o momento sem detalhes.