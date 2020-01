Entre 36 cidades gaúchas, Alegrete tem a 4ª gasolina mais cara

A pesquisa semanal feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 36 cidades gaúchas, coloca Alegrete com a 4ª gasolina mais cara.

Embora o ano tenha iniciado com os preços da gasolina abaixo dos praticados em 2019, a pesquisa semanal feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), revela o preço nas principais cidades do estado.

Conforme levantamento feito pela agência, no período de 5 a 11 de janeiro, apontou que Alegrete estava com média de preços de R$ 4,952, tendo a 4ª gasolina mais cara do Rio Grande do Sul, entre as 36 cidades pesquisadas pela ANP.

O resultado se comparado não é dos piores. Alegrete já esteve na terceira posição. Em dezembro de 2018, ocupou a 5ª posição, com o litro custando R$ 4,795. Em dezembro de 2019, o preço médio apurado pelo Procon do município passou dos R$ 5.

No Estado, a campeã de preços altos é Bagé, com R$ 5,38. Na Fronteira Oeste, Uruguaiana aparece no topo, atrás de Bagé, com o maior preço que Alegrete, R$5,011, logo em seguida aparece Gramado na Serra Gaúcha com R$ 4,974. A cidade de Santana do Livramento aparece na sexta colocação com R$ 4,936.

Confira o preço médio da gasolina no Estado:

1º Bagé 5,380 2º Uruguaiana 5,011 3º Gramado 4,974 4º Alegrete 4,952 5º São Gabriel 4,948 6º Sant’Ana do Livramento 4,936 7º Vacaria 4,918 8º Cruz Alta 4,900 9º Santo Ângelo 4,881 10º Pelotas 4,869 11º São Luiz Gonzaga 4,860 12º Rio Grande 4,842 13º Caxias do Sul 4,814 14º Ijuí 4,798 15º Alvorada 4,798 16º Viamão 4,797 17º Cachoeira do Sul 4,797 18º Cachoeirinha 4,781 19º Porto Alegre 4,771 20º Erechim 4,768 21º Santa Cruz do Sul 4,761 22º Guaíba 4,750 23º Lajeado 4,739 24º Santa Rosa 4,733 25º Gravataí 4,729 26º Santa Maria 4,709

27º Canoas 4,703 28º Bento Gonçalves 4,700 29º Torres 4,699 30º Osório 4,689 31º Esteio 4,689 32º São Leopoldo 4,687 33º Sapucaia do Sul 4,674 34º Passo Fundo 4,639 35º Sapiranga 4,618 36º Novo Hamburgo 4,608 Júlio Cesar Santos