Entrega da segunda base do Samu em Alegrete é adiada devido à chuva

A entrega da segunda base do Samu, prevista para este dia 19, foi suspensa pela Prefeitura de Alegrete devido à chuva, o que poderia comprometer a instalação de equipamentos de som no local. Segundo a secretária de Saúde, Nidieli Benevides, o serviço já está em funcionamento.

A nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Alegrete está localizada no bairro Joaquim Fonseca Milano, próximo ao CIEP. Com a autorização do Ministério da Saúde, esta unidade ampliará o atendimento às comunidades das zonas oeste e sul da cidade.

Com duas unidades em operação, o Samu de Alegrete aumenta a capacidade de atendimento à população, tanto para remoções de pacientes na área urbana quanto para residentes no interior do município.