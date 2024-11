O festival reuniu aproximadamente 3 mil bailarinos de 80 grupos de diversas regiões do país e um total de 500 coreografias inscritas, um destaque cultural no município.

O evento no Ginásio Municipal de Esportes, teve a abertura oficial com a apresentação da Cia Garopaba Atitude, conhecida por suas participações de sucesso no programa “Se Vira nos 30” da Globo e no Concurso de Dança do Silvio Santos, do SBT. O festival teve entrada gratuita e ofertou uma programação contemplando uma grande variedade de estilos e expressões artísticas.

Semana da Consciência Negra com homenagens e debates na Câmara de Vereadores

De Alegrete, a Escola de Dança Ballerina brilhou mais uma vez no palco e foi um dos destaques do evento.

Com uma delegação de 125 pessoas, a escola de dança alegretense trouxe importantes premiações. No total, foram 8 primeiros lugares com as coreografias Boneca bailarina; O que me traz de volta; Mary Poppins; Pipocando; Variação de Paquita; De dentro de mim; Magic ball e Valsa dourada.

Morte súbita de Angelo Auzani, durante partida de futebol, choca familiares e amigos

Mais 9 segundos lugares, com Joqueta; Free to go; Festa das flores; Bailado campestre; Variação de Gulnara; Despair; Amplexos; La Marionete e A menina e o urso. E finalizou com mais 10 terceiros lugares nas apresentações Composição para Degas; Variação de Ganzatti; Play Time; Broken heart; In my mind;

Bamboleio; Until you go down; SOS o barco fugiu; Constructo e Mocinhas da cidade.

O festival ainda premiou a Ballerina com troféu Criatividade pela coreografia Mary Poppins, concedendo uma bolsa de estudos para Beatriz Toledo.

A edição deste ano destacou dançarinos de diferentes estados, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Além das competições, os participantes e o público tiveram acesso a aulas abertas, realizadas no Canto Norte da Praia Central, e batalhas de Hip Hop.

O evento, organizado pela Cia Atitude e pela Associação de Dança de Garopaba em parceria com a Prefeitura, encerrou no domingo com a cerimônia de premiação. A proposta do festival é valorizar a dança como forma de expressão e proporcionar uma experiência cultural para moradores e turistas de Garopaba.

Fotos: Ballerina