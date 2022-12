Equipe da UTI Neo apresenta trabalho em Congresso Internacional de Neonatologia

Share on Email

A Drª Marilene Campagnollo chefe da UTI Neo Natal, juntamente com parte de sua equipe está em Brasília, onde participa do I Congresso Internacional de Neonatologia.

Eles apresentaram o trabalho – Uso de bibble CPAP em prematuro extermo desde a sala de parto como fator de prevenção de displasia broncopulmonar.

Conforme o relato do trabalho, o uso do método não invasivo de suporte ventilatórios tem reduzido complicações na prematuridade O Bubble CPAP é um suporte não invasivo importante no atendimento bem sucedido de prematuros desde a sala de parto até a internação na UTI Neo Natal.

Relato de caso da UTI Neonatal de Alegrete

A Dra Marilene diz que o uso deste método em prematuros extremos está associado à prevenção de lesão pulmonar secundária à ventilação mecânica e minimiza a incidencia de complicações como síndrome do desconforto respiratório e displasia.

-Estarmos aqui é de suma importancia por termos nosso trabalho aprovado num Congreso desse nivel, isso mostra o quanto esse tratmento é vital aos nosso prematuros extremos, destacou Dra Marilene.