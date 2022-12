Centro integrado de segurança pública de Santa Maria pode inspirar modelo semelhante para Alegrete

Na última quinta-feira, 01, o prefeito Márcio Amaral, acompanhado do secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, visitou o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) instalado em Santa Maria.

As autoridades do município puderam observar os métodos eficientes na centralização das informações e as alternativas para tornar as ações mais resolutivas. Essa iniciativa ajudou na redução dos indicadores de violência e a tornar a cidade mais segura, principalmente pela elucidação dos crimes que não ficam mais impunes.

Com uma visão macro e muito eficiente, Santa Maria tornou-se um case de sucesso, pois consegue integrar num único local os diferentes órgãos públicos voltados para a segurança, como a Guarda Municipal, Setor de Trânsito, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEPE, Bombeiros e Defesa Civil.

O prefeito e o secretário foram recepcionados pelo comandante do CIOSP, Sandro Nunes, e pelo prefeito Jorge Pozzobon, que participou virtualmente do encontro. Na ocasião, todo o processo foi esmiuçado, partindo do início da ideia, sendo finalizado com a importância do trabalho integrado.

O próximo passo é buscar as instituições que respondem pela segurança pública em Alegrete, a exemplo da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros e de entidades parceiras, como o GASEP, Centro Empresarial de Alegrete (CEA), Sindicato Rural para articular um grupo que irá conhecer as dependências do CIOSP e procurar adotar um sistema semelhante dentro das características do nosso município.