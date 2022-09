Equipe de tênis de mesa Baita Chão ficou com 3° lugar em Santa Maria

Share on Email

No último final de semana, a cidade de Alegrete esteve presente no 3° Rachão de Tenis de Mesa na cidade de Santa Maria, representada pela Equipe Tênis de Mesa Alegrete Baita Chão.

O evento ocorreu no sábado, 24, no Ginásio Silva Jardim/Santa Maria e contou com a presença de equipes de Alegrete, Rosário, Bagé, Dom Pedrito, Santiago, Santa Maria e Formigueiro.



A equipe foi representada por três atletas Gilnei, Luis Fernando e Zedeir. De acordo com os integrantes, durante uma brincadeira formou- se a equipe.

“Inicialmente uma brincadeira entre amigos, mas em pouco tempo juntou novos membros, e hoje conta com 10 atletas.”



O atleta Zedeir se destacou chegando às finais e levando a medalha de 3°lugar.



A equipe Tênis de Mesa Alegrete Baita Chão agradece aos patrocinadores que estão apoiando este esporte, Armazém Borges, Clic Certo Lan House, Danti Odontologia, Erva Mate Encanto do Mate, Flex Academia, Frutivalle Hortifruti e Padaria Rosariense.