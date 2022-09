Ciclista de Alegrete vence Piedra Pintada no Fronteirão de MTB

A prova realizada no Parque Internacional de Piedra Pintada em Artigas foi a 16ª edição e reuniu cerca de 300 ciclistas, com maciça presença de atletas de várias partes do Uruguai, além dos brasileiros que marcaram presença.

A cidade de Alegrete teve a presença de quatro atletas na prova principal de 58 km, o percurso menor foi de 42 km. Destaque para Erlan Aita, ele obteve sua 4ª vitória na competição em seis etapas disputadas.

Num percurso com estradas íngremes e com obstáculos naturais que exigiu muita técnica de pilotagem. O alegretense duelou do início ao fim com o atleta de Paysandu Nahuel Soares de Lima.

Na tradicional subida do Mirante, Erlan arrematou o prêmio de meta acima e dali em diante firmou a vitória com o uruguaio atrás até os metros finais da prova. Na chegada do parque um pequeno circuito aguçou ainda mais a disputa. Na última curva o alegretense deu um sprint fulminante e confirmou a vitória em Piedra Pintada.

“Uma prova relativamente curta mas com um terreno bem desafiador e técnico com trechos de pedra solta subidas e trilhas. Há vários anos tentava vencer está prova e nesta edição a vitória veio e também ganhei o prêmio especial na subida do mirador e de quebra batendo tempo da subida, isto mostra que estou no caminho certo contente com minha evolução nesta temporada em relação as anteriores. Obrigado a todos que apoiam, incentivam e constroem junto comigo essa grande história”, destacou o campeão de Piedra Pintada.

A cidade de Alegrete ainda marcou presença com Sérgio Cruz na 4ª posição e Guilherme Toledo em 9º na elite masculina da prova. O ciclista Fábio Mion completou o árduo percurso em garantiu sua medalha finisher.

Essa foi a quarta vitória no Fronteirão, o alegretense ganhou as três primeiras, na 4ª foi terceiro, na 5ª foi segundo e agora primeiro. Faltando duas etapas é o líder absoluto. A próxima etapa acontece em solo brasileiro. Dom Pedrito sedia a etapa “A terra vai tremer”, dia 16 de outubro. Já a etapa final acontece em Lunarejo, cidade uruguaia na prova denominada “O inferno do Norte”.

Fotos: Maffer Bikes e reprodução